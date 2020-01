Facebook

Die Zwillinge Severin und Paula von Martina Stangl und Bernd Katzbauer © Babysmile

Hurra, sie sind da! 4315 Neugeborene verzücken Graz und Graz-Umgebung im fünfjährigen Durchschnitt pro Jahr. Die aktuellsten Zahlen der Statistik Steiermark bilden das Jahr 2018 ab. Und sie verraten: Auf jede 49. Grazerin kam im Schnitt eine Geburt. In Graz-Umgebung war es bei rund jeder 55. Einwohnerin der Fall.



Die Vornamen: Sie hören auf Namen wie Cleopatra, Maximus, Success, Sunny oder Zelda – in Einzelfällen. Am öftesten wählten die Eltern jedoch Emma, Emilia, Johanna, Mia und Marie oder Jakob, Paul, Jonas, Felix und Alexander.



Die Gemeinden: Den regesten Storchenflug im Himmel rund um Graz gab es – auf die Einwohnerzahl gerechnet – in Haselsdorf-Tobelbad, Kalsdorf, Wundschuh und Raaba-Grambach. In Thal und Stiwoll hingegen sieht man Störche mit einem Babybündel am Schnabel am seltensten. 60 Eltern in Graz und 32 Eltern in der Umgebung freuten sich über Zwillinge.



Größe und Gewicht: Wie viel hatte der Klapperstorch im Einzelfall zu schleppen? Der schwerste Säugling 2018 wog in Graz 5100 Gramm – in GU mit 5185 Gramm knapp mehr. Größe bewiesen in beiden Bezirken Babys mit 60 Zentimetern Länge. Sowohl in Graz-Stadt als auch in den umliegenden Gemeinden kamen übrigens mehr Buben als Mädchen zur Welt.

Hurra, wir sind da: Nachwuchs in Graz und GU

Hochzeitsglocken vor Babygeschrei: Die Eltern von 59,8 Prozent aller Neugeborenen in Graz und 56,3 Prozent in Graz-Umgebung waren verheiratet – jeweils weit mehr als in anderen steirischen Bezirken. Vor allem in Graz-Stadt hänge das laut den Landesstatistikern damit zusammen, dass bei Neugeborenen ohne österreichische Staatsbürgerschaft (28,7 Prozent) die Eltern überwiegend verheiratet waren.



Die Altersrekorde: Über 30 Jahre trennte die jüngste und älteste Mutter (16 Jahre gegenüber 47 in Graz und 50 in GU). Bei den Vätern ist diese Zahl noch weit höher – der älteste Papa in Graz war 73 Jahre, in Graz-Umgebung 65.



Ihre Babynachrichten: Den süßen Nachwuchs aus unserer Region werden wir auch 2020 wieder regelmäßig als schöne Nachricht abdrucken. Durch die große Anzahl neuer Erdenbürger kann leider immer nur eine Auswahl gezeigt werden. Wer seinen Liebling nicht in der Zeitung erblickt (hat), kann uns gerne ein Foto mitsamt Daten an graz@kleinezeitung.at senden. Wir holen das sehr gerne nach.