Teil 9: Gertraud Johanna"Das mit dem Kloster, das wird jetzt ernst"

© Manuel Hanschitz / ballguide

"An die Reaktion meiner Mutter kann ich mich bis heute noch erinnern. Ich meine, wie sagt man seinen Eltern, dass man Nonne werden möchte? - So einfach ist das dann doch nicht.

Wir saßen zu Mittag am Esstisch. Meine Mutter, mein Vater und ich. 'Das mit dem Kloster, das wird jetzt irgendwie ernst', sagte ich geradeheraus. Und von meiner Mutter kam: 'Ja, das hab ich mir schon gedacht'.