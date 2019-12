Heute wurde in Graz über den Sanierungsplan entschieden. Das Lokal soll fortgeführt werden.

Die Laufke-Herren: Jakob Schönberger, Herbert König, Markus Neuhold © Heldentheater

Im Sommer ging es Schlag auf Schlag - nach einigen Lokalschließungen wurde das Grazer "Restaurant Laufke" in der Elisabethstraße 6 von einem Konkursverfahren überrascht. Zahlungen beim Finanzamt waren damals ausständig. Am 27. August wurde über das Vermögen der Firma König Gastronomie KG, die als Pächter von Laufke auftritt, daher ein Konkursverfahren beim Landesgericht eröffnet. Als Ursache wurden Verluste in den Anfangsjahren des Lokals zwischen 2017 und Ende 2018 angegeben.