Seit mehr als zwei Jahren bemüht sich der Verein "Nachhaltig in Graz" um Umweltbewusstsein in der Landeshauptstadt. Gründerin Beatrix Altendorfer stellt vor.

So sieht die neue App aus. © Nachhaltig in Graz

"Jeden Tag melden sich Menschen, die nachhaltiger leben wollen", erzählt Beatrix Altendorfer, Gründerin des Vereins „Nachhaltig in Graz“. An Zulauf fehlt es also nicht - aber was macht der Verein?