Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Lehrerinnen Isabella Münich (l.) und Dagmar Stücklschweiger (re.) mit einer Schulklasse im BG/BRG Carneri © Schaupp

"Wir nehmen einen alten Bettüberzug, legen ein Stück Bienenwachs drauf, dann ein Stoffstück drüber, decken es mit Seidenpapier ab und bügeln es ein“, erklärt Isabella Münnich. Die Lehrerin für textiles Werken am BG/BRG Carneri näht mit Schülern im Unterricht Wattepads und Waschlappen aus alten Handtüchern, in manchen Klassen bastelt sie Tücher aus Bienenwachs, die als Jausensackerln verwendet werden können. „Die Tücher sind antibakteriell und nachhaltig“, so Münnich. Das Bienenwachs dazu stammt von einem regionalen Imker. Weiteres Benefit: die Kinder verwenden keine Jausenboxen aus Plastik mehr.