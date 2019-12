Facebook

Platz der Menschenrechte in Graz © Juergen Fuchs

Das Wort Menschenrechte mit Leben füllen, das ist das Ziel, das Angelika Vauti-Scheucher, Klaus Starl und der Grazer Menschenrechtsbeirat haben. Jahr für Jahr ziehen sie in einem Bericht Bilanz, wie sich die Menschenrechte auf den Alltag in Graz durchschlagen. Dabei greifen sie Themen auf, die auf den ersten Blick durchaus überraschen: konsumfreie Zonen in der Innenstadt. Wenn ältere Menschen nicht mehr in die Stadt gehen können, weil sie keinen Platz zum Ausrasten finden, fällt das für Starl genauso unter die Menschenrechte. „Da hat sich leider nichts verbessert“, stellt er fest.