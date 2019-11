Facebook

Filialleiter Christoph Klescher ist überzeugt von der neuen Lage, der zweiten Filiale © Daniela Brescakovic

Still und heimlich fand gestern, am 25. November, das „Soft-Opening“ der zweiten Filiale des Cafés Paul und Bohne im Murpark statt. Eingezogen ist das Lokal in die Räumlichkeiten des ehemaligen Drei-Shops, auf der oberen Etage des Shoppingcenters.