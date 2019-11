Kleine Zeitung +

Umgestürzte Bäume Strecke blockiert: Zug nach Graz um "ca. 456 Minuten verspätet"

Der Nightjet aus Zürich hätte schon um 7 Uhr in der Früh in Graz einfahren sollen. Nach einem Vorfall im Ennstal hatte er aber massive Verspätung. In Bruck wurden 456 Minuten Verspätung angezeigt.