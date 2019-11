"Internet für alle" A1 bietet jetzt gratis Internetkurse in Graz an

Heute wurde der "A1 Internet für alle" Campus in Graz offiziell eröffnet. In 55 unterschiedlichen Kursen kann man kostenlose digitale Schulungen machen.

Der Grazer "A1 Internet für alle" Campus befindet sich am A1-Firmengelände in der Exerzierplatzstraße 34 © Schaupp

"Von der Digitalisierung sollen alle profitieren können", sagt Thomas Arnoldner. Er ist Geschäftsführer der A1 Telekom Austria Group. Diese hat in den letzten acht Jahren mehrere "Internet für alle" Campus Einrichtungen in Österreich geschaffen. Heute wurde der neueste Campus in Graz eröffnet. Am Firmengelände in der Exerzierplatzstraße 34 werden bereits seit September Kurse angeboten. Aus insgesamt 55 verschiedenen Workshops kann gewählt werden. Die Kurse sind kostenlos, eine Schulung dauert zwischen zwei und drei Stunden.