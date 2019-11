Facebook

Sujetbild © © foto melbinger

Noch sind die ersten Schneeflocken in Graz nicht gefallen, aber wenn es einmal soweit ist, wird auch die Langlaufloipe in Thal bei Graz zum beliebten Ausflugsziel. Sportamtsleiter Thomas Rajakovics hat hier neue Pläne und redet nicht lange um den heißen Brei herum: Doch, doch, die Loipe in Thal verfüge über ein Flutlicht – „aber dabei von Licht zu reden, ist fast schon übertrieben. In Wahrheit hilft dir das nur, damit du nicht gleich hinstolperst“, so der Leiter des Sportamts Graz. Wenn es nach ihm geht, soll das bald Schnee von gestern sein.