Sylvia Müller, Vesna Still, Inna Vartschenko und Claudia Knopper. © SALZ

Vier Frauen, ein Ziel: Hilfe für Angehörige von Alzheimerpatienten. Sylvia Müller, Vesna Still, Inna Vartschenko und Claudia Knopper gründeten zusammen den Verein Steirische Alzheimerhilfe - kurz SALZ. "Ein großer Teil unserer Arbeit ist die Selbsthilfe", erklärt Knopper, "Wir organisieren Gruppentreffen in Graz, Leibnitz und Feldbach." Zu diesen Treffen ist jeder herzlich eingeladen (die Teilnahme ist gratis); an jedem Termin wird zusätzlich ein Referat zum Thema Demenz vorgetragen, im Dezember zum Beispiel behandelt SALZ die "Herausforderungen in den Feiertagen".