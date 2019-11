Heute lädt die Jüdische Gemeinde Graz zur Gedenkveranstaltung an die Reichsprogrome in die Synagoge. Die Stimmung im Vorfeld ist belastet: Es gibt zahlreiche antisemitische Vorfälle.

In der Synagoge. Gemeinderat Peter Stöckler (ÖVP), die Präsidenten Otto Hochreiter und Elie Rosen sowie Künstler Oskar Stocker, Vorstandsmitglieder der „Gesellschaft der Freunde der Jüdischen Gemeinde Graz“ © Wieser

"Der Antisemitismus in Europa ist im Aufwind. Es gibt mehr Vorfälle als je nach dem Zweiten Weltkrieg.“ Von 9. auf 10. November jährt sich die Reichspogromnacht, in der europaweit Hunderte Juden getötet und die Synagoge in Graz von Anhängern des Nationalsozialismus in Brand gesteckt wurde, zum 81. Mal. Im Vorfeld dieses bedrückenden Jahrestages machten Elie Rosen, Leiter der Jüdischen Gemeinde in Graz und deren Unterstützer sorgenvoll auf eine äußerst judenfeindliche Entwicklung aufmerksam.