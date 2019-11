Facebook

An sich ging es bei der Bischofssynode im Vatikan um die Situation der Menschen im Amazonas-Gebiet © APA/AFP/VATICAN MEDIA/HANDOUT

Für die einen sind es Schritte in die Moderne, andere sehen die gesamte Kirche in Gefahr: Die Bischofssynode im Vatikan hat sich für die umstrittene Priesterweihe verheirateter Männer ausgesprochen. Allerdings nur in Ausnahmefällen und nur für eine bestimmte Region: Wegen des eklatanten Priestermangels im riesigen Amazonasgebiet stimmte die Mehrheit der Teilnehmer der Amazonas-Synode am Samstag in Rom für den Vorschlag, „geeignete und anerkannte Männer“ in dem Regenwaldgebiet zu Priestern weihen zu können, auch wenn sie eine Familie haben.