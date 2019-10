Kleine Zeitung +

The Guardian Diese Grazer Sehenswürdigkeit macht in England Schlagzeilen

Dass Graz oder deren Bewohner in englischen Medien vorkommen, ist spätestens seit dem Artikel "36 Hours in Graz" keine Seltenheit mehr. Die New York Times berichtete auch schon über Andreas Gabalier und die Omas gegen Rechts. Jetzt schafft es ein architektonischer Tipp in "the Guardian".