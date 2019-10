Die "Cash"-Premiere der Komödie Graz sorgte bei so manchem Zusehr für "unheimliche Lachkrämpfe" - unter das begeisterte Publikum mischten sich auch zahlreiche Prominente.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Unter den zahlreichen Gästen war auch Vize-Landeshauptmann Michael Schickhofer (3.v.r.) © Harry Schiffer Photodesign

Die Premiere der neu gegründeten Komödie Graz in der Münzgrabenstraße "Cash - Einer zahlt immer" von Michael Cooney zog vergangenen Samstag auch etliche Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft an. So fanden sich im Rummel der ausverkauften Vorstellung auch Vize-Landeshauptmann Michael Schickhofer, Bürgermeister Siegfried Nagl, Stadtrat Günther Riegler, EU-Abgeordnete Bettina Vollath, Saubermacher-Chef Hans Roth, Konsulin Edith Hornig, die Reisebüro-Legenden Paula und Walter Gruber, Opus-Chef Ewald Pfleger, Fotograf Peter Manninger, GWS-Geschäftsführerin Martina Haas, Tourismus-Vorsitzenden Hubert Pferzinger, Ex-Kulturamtsleiter Peter Grabner oder auch den Center-Hausherren Christian Hammerl.