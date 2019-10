Am Campus der Medizinuniversität – genauer beim ZWT – begrüßt seit Donnerstag Inhaber Lorenz Reichel seine Gäste im neuen Lokal "das O".

Inhaber Lorenz Reichel mit seiner Küchencrew in seinem neuen Lokal beim LKH Graz © Daniela Brescakovic

Als "eine runde Sache" bezeichnet Inhaber Lorenz Reichel sein neues Lokal beim ZWT (Zentrum für Wissens- und Technologietransfer) am Med-Uni Campus in Graz-St.Leonhard. Seinen Namen trägt das "O" auch aus diesem Grund: "Teller, Gläser, Bowls – von oben betrachtet ist alles rund, deswegen auch das runde "O", erklärt der junge Gastronom, der noch dazu den Cateringbetrieb The Hive und Gaumenglück betreibt.