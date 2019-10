Das Anrusammeltaxi GUSt-Mobil startet ab 14. Oktober auch in Graz. So sollen Menschen aus Gebieten am Stadtrand besser an den ÖV angebunden werden.

Stadträtin Elke Kahr mit Taxi-Lenker Surjet Kahlon, Martin Bauer (Verkehrsplanung) und Alexander Stiasny, Geschäftsführer ISTmobil © Foto Fischer

Das Sammeltaxi-Konzept GUST-Mobil macht jetzt auch in Graz Station. Am Dienstag wurden die Pläne präsentiert. In drei Grazer Stadtregionen soll das Konzept Fuß fassen: Auf der Platte, in Katzelbach/ Wetzelsdorf und im Bereich Hafnerstraße soll mittels diesem Mikro-ÖV-Prinzip der Anschluss an Bus und Straßenbahn gewährleistet werden.