Der Messesonntag zieht viele Besucher in seinen Bann. Was die Gäste erwarten können.

Am Sonntag

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Kloiber

Während es am Samstagnachmittag zeitweise recht ruhig auf der Grazer Herbstmesse war, bildeten sich am Sonntagn Schlangen vor den Kassen - sowohl vor der Stadthalle, als auch beim Eingang zum Vergnügungspark in der Fröhlichgasse. Hunderte Besucher wollen sich das Messeerlebnis nicht entgehen lassen.