Das neue Semester wurde mit Sprühkerzen begrüßt © ballguide/Leona Leitgeb

Beim Uni-Opening haben Kottulinsky, Monkeys und Moridal am Freitagabend gemeinsame Sache gemacht. In den Univiertel-Lokalen waren nicht nur Studienanfänger, sondern auch fortgeschrittene, um nicht zu sagen Langzeitstudenten, willkommen. Das Publikum war also gut durchgemischt, die Musik auch. Zwischen den House-Beats bekam man auch immer wieder das sanfte Stimmlein von Ed Sheeran zu hören – aber doch auch in einer schnelleren, abgeänderten Version, also mit einer unüberhörbar deutlich größeren Anzahl an BPS (Beats pro Sekunde).