Abseits von Mathematik und Sprachen bieten die Grazer Universitäten teils seltsam anmutende Vorlesungen an.

Im Teddybärenkrankenhaus werden Stofftiere versorgt. © Med Uni Graz

Fans der Serie „Game of Thrones“ kommen hier auf ihre Kosten: In einem Wahlfach können angehende Anwälte auf der Karl-Franzens-Universität Fragen von Macht und Herrschaft diskutieren – auf Basis des Bestsellers von G. R. R. Martin. Doch das ist nicht das einzige Schmankerl im Grazer Studienangebot: Ebenso aus dem Jusstudium kommt etwa das Wahlfach „International Space Law“, in dem es um die Nutzung des Weltraumes geht. Die außerhalb der Atmosphäre geltenden Gesetze reichen vom Völkerrecht bis zu einzelnen nationalen Normen.