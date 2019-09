Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © Juergen Fuchs

Gegen 15.45 Uhr fuhr am Donnerstag ein 48-Jähriger mit seinem E-Bike auf dem Kaiser-Franz-Josef-Kai in Graz in Richtung Süden. Auf Höhe des Hauses Nr. 26 prallte er aus bislang unbekannter Ursache mit einer entgegenkommenden 36-Jährigen Fahrradfahrerin zusammen. An der Stelle werden die Radwege aus südlicher und nördlicher Richtung zusammengeführt. Die Frau kam zu Sturz und wurde schwer verletzt. Der E-Biker kam mit leichten Verletzungen davon.

Da die Unfallumstände unklar sind, werden Zeugen des Vorfalls gesucht. Hinweise werden erbeten an das Stadtpolizeikommando Graz, Verkehrsinspektion 1, Tel. 059133 65 4110.