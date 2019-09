Facebook

Alle Stühle im Dekagramm waren beim gestrigen Speed-Dating besetzt. © Ludmilla Reisinger

An einem regnerischen Mittwochabend ist das Dekagramm, der verpackungsfreie Supermarkt in Graz, brechend voll. Rund um die Tische im hinten Bereich des Ladens sitzen gut zwanzig Interessierte - bereit fürs Speed Dating. Gesucht werden hier allerdings keine Liebhaber im herkömmlichen Sinn sondern Gehgemeinschaften. In zweiminütigen Runden checken die Teilnehmer ab, ob ihr gegenüber ähnliche Spazierrouten einschlägt und können sich dann für gemeinsame Bewegung verabreden. So zumindest die Idee. Ich mache mit.