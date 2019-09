Kleine Zeitung +

Marktbericht Putenfleisch vom Biomarktbegründer

Am Biomarkt in Grottenhof steht die Familie Hold, die auch vor 30 Jahren den allerersten Markt dieser Art in Graz mitbegründete. Verkauft wird an ihrem Stand alles von Pute und Rind - egal ob Beirid, Tafelspitz oder Schnitzel.