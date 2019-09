Kleine Zeitung +

Kampfsport Schlägerei für einen guten Zweck

Gestern gab es in der ASKÖ-Halle Kampfsport hautnah zu erleben: bei Schnuppertrainings am Nachmittag und schließlich in der "Nacht der Kampfkünste". Der Erlös aus den Eintrittskarten ging an einen guten Zweck.