Zum Sommerschluss warten am Wochenende Feste und Konzerte in der ganzen Stadt. Sechs Tipps.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auf den Plätzen von Gries geht es am Wochenende wieder rund © Stefan Pajman/Ballguide

Letzte warme Sommersonnenstrahlen und die ersten orange-roten Bäume des Herbstes - das Wochenende lockt mit perfekten Bedingungen fürs Feiern, Essen, Trinken, Sporteln und Basteln im Freien. Wie passend, dass der Grazer Veranstaltungskalender aus allen Nähten platzt: vom Straßenfest Grieskram, bei dem ein ganzes Viertel auf den Beinen ist, bis zum letzten Event in der legendären Generalmusikdirektion. Vom Mobilitätsfest inklusive Fahrradtour auf der Autobahn bis zum Tag der offenen Tür im Next Liberty, der Kinder auf einen Blick hinter den Theatervorhang einlädt. Von der „herbstkantine“, bis zum Flaniertag in der Mariahilferstraße. Diesen Samstag und Sonntag ist wirklich für jeden etwas dabei.