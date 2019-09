Der beliebte Italo-Star Zucchero hat heute Freitag angekündigt, dass er im kommenden Jahr wieder auf Europatournee geht. Am Tourplan steht auch eine Show in Graz - am 1. November.

Zucchero begeisterte 2017 Jahr in Reifnitz © Markus Traussnig

Die Fans müssen sich noch mehr als ein Jahr gedulden - und sich mit dem Motto "Vorfreude ist die schönste Freude" trösten: Wie Adelmo Fornaciari alias Zucchero soeben via Instagram angekündigt hat, wird er nächstes Jahr wieder auf Tour gehen. Am Tourneeplan steht neben Innsbruck und Wien auch eine Show in Graz, und zwar am 1. November 2020 in der Grazer Stadthalle. Der Vorverkauf beginnt am 9. Oktober.

Benannt ist die Tournee nach seinem neuen Album "D.O.C.", das Zucchero am 8. November (natürlich diesen Jahres) veröffentlicht. Vor Graz, wo er zuletzt 2016 und 2013 aufgetreten ist, spielt er im September erneut zehn Konzerte in der Arena von Verona.

Fotos vom Zucchero-Konzert 2017 in Kärnten:

Internationale Größe

Zucchero ist Italiens erfolgreichster und internationalster Pop-Rock-Blues-Export und hat bis dato weltweit über 60 Millionen Alben verkauft. Er spielte schon mit Größen wie John Lee Hooker, Sting, Eric Clapton, Scorpions, Mark Knopfler, Miles Davis, Macy Gray, Paul Young oder Ray Charles zusammen, der ihm einmal folgenden „Ritterschlag“ verpasste: "Zucchero ist einer der besten Blues-Musiker der Welt."