Für alle Radsportbegeisterten heißt es jetzt noch ein letztes Mal in die Pedale treten: Mit der Unycom-Tour am 28. August geht das Grazer Cityradeln ins Saisonfinale.

CityRadeln Graz © Erwin Wieser

Jeder geübte Radfahrer ist eingeladen, die letzten sommerlichen Temperaturen in Graz auszunützen und sich am Mittwoch mit vielen anderen Sportaffinen ins CityRadel-Finale zu stürzen. Mit dabei ist sogar Extremsportler Christian Strasser, der bereits sechs Siege beim ultralangen Radrennen "Race Across America" verzeichnen konnte. Über seine Radsport-Erfahrungen hat er auch ein Buch geschrieben - "Der Weg ist weiter als das Ziel". Morgen wird er es persönlich signieren sowie auch bei der Tour mit dabei sein.