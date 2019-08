Grund zur Freude: Ab 9. September können die Schüler der Volksschule Leopoldinum ihre Schule an ihrem neuen Standort in der Waagner-Biro Straße besuchen.

© Manuel Hanschitz

Nachhaltigkeit, neue Technik und sozialer Mittelpunkt: Das sind die drei wichtigsten Grundpfeiler der neuen Volksschule SmartCity in der Waagner-Biro-Straße. Am Samstag (24. August) hat die neue Bildungsanstalt zum ersten Mal ihre Türen geöffnet. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Häuser schaun" luden das Architekturbüro "alexa zahn architekten" in Kooperation mit dem Haus der Architektur (HDA) zu einer Führung durch die neue Volksschule ein.