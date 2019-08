Am Freitag sperrt der Italiener vom Dietrichsteinplatz sein zweites Restaurant auf. Diesmal am Karmeliterplatz - in den Räumlichkeiten des ehemaligen Condor.

Sujetbild © matttilda - stock.adobe.com

Südländisches Flair spürt man in Graz an vielen Ecken, Italiener lieben unsere Stadt - und eröffnen hier auch gerne neue Gastro-Betriebe. So auch Raimondo Trombatore, der am Dietrichsteinplatz das "Pizzaiolo" führt. Doch nicht nur dort will er ab sofort Pizza-Liebhaber anlocken, sondern ebenso an einen noch zentraleren Ort in der Stadt: Am Karmeliterplatz 1.