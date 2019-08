Graz"Stop talking, start acting" - Aktivisten demonstrieren vor Rathaus

Freitagabend fanden sich am Grazer Hauptplatz ein paar Demonstranten von Fridays for Future ein, um für den Klimaschutz zu demonstrieren.

Vor dem Rathaus wurde demonstriert © Stefan Pajman/Ballguide

Die Anzahl war zwar überschaubar, dennoch fanden sich ein paar Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future Freitagabend am Hauptplatz ein, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. "It's time to rebel!" - "Stop talking start acting" - "Planet over profit" war auf den Schildern zu lesen, die sie in die Luft hielten.