© lazyllama - stock.adobe.com

Ein Que(e)rverweis: Der Verein Rosalila Pantherinnen bietet mit dem "Queer Friday" ab sofort eine Plattform an, die junge Erwachsene in ihrer individuellen Sexualität stärken und begleiten soll. Abseits starrer gesellschaftlicher Rollen soll dort ein Treffpunkt für Gleichgesinnte entstehen. Der "Queer Friday" findet jeden Freitag um 18 Uhr im Vereinslokal "feel free" der Rosalila Pantherinnen in der Annenstraße 26 statt.