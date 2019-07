Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Andrea Stift-Laube hat heuer einen neuen Roman veröffentlich und steht nun den "Lichtungen" vor © ürgen Fuchs

Frau Stift-Laube, sie leben in der Peinlichgasse in Geidorf. Wird man auf den Namen angesprochen?

ANDREA STIFT-LAUBE: Ich habe einmal darüber einen Artikel in der Stadtzeitung der Kleinen Zeitung, dem „G7“, geschrieben. Danach wurde ich ständig darauf angesprochen. Peinlich war Historiker und Pädagoge, also gar nichts Peinliches.