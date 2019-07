Facebook

Neuer Milchviehstall der LFS Grottenhof © Manuel Hanschitz/Ballguide

Bedächtig bahnt sich der flache Roboter den Weg durch den Stall. Die Maschine mit dem spacigen Namen „Discovery“ saugt den Kuhmist in einen Tank und entleert diesen dann in eine Grube. Passt die programmierte Route nicht, wird sie per Smartphone geändert. Das ist keine Vision für den Bauernhof von morgen, sondern seit Kurzem Praxis im neuen Milchviehstall der landwirtschaftlichen Fachschule Grottenhof in Graz.