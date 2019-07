Facebook

Lorenz Pfalzer und Sarah Müller bei ihrer Mini-Demo. Kurze Zeit später wurde sie aufgelöst © Julian Melichar

Lorenz Pfalzer und Sarah Müller haben die Stellung gehalten. Zu zweit haben der 16-Jährige und die 18-Jährige die Fridays for Future-Demos auch am ersten Freitag in den Sommerferien am Leben gehalten. Mit dem Kartonschild "Klimanotstand jetzt" standen sie am Grazer Hauptplatz.