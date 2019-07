Ein Nachspiel der unangenehmen Art hatte das "Rock in Graz"-Festival für einige Fans: 15 Leute wurden bei einem zu großem Gedränge vor der Bühne bei Limp Bizkit verletzt.

Die Limp-Bizkit-Fans feierten bei Rock in Graz etwas zu wild © Ballguide/Großschädl

Beim "Rock in Graz"-Festival Dienstagabend am Messegelände sind mehrere Besucher vor der Bühne verletzt worden. Wie das Rote Kreuz auf APA-Nachfrage Mittwochfrüh sagte, drängten beim letzten Act, Limp Bizkit, so viele Zuschauer nach vorne, dass innerhalb von 15 bis 20 Minuten 15 Gäste des Festivals verletzt wurden und versorgt werden mussten. Drei von ihnen wurden ins Spital gebracht.