Die Politik will Busse und Räder zusammenführen: ÖVP und KPÖ scheinen sich im Kern einig, bei der Umsetzung jedoch nicht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die KPÖ will den Radtransport in den Bussen, die ÖVP plädiert für eigene Träger außen am Fahrzeug © stock.adobe.com/Mihail

Wenn Aglaée Degros, Leiterin des Institutes für Städtebau an der TU Graz, mehr Intermodalität im Verkehr einfordert (siehe rechts), dann meint sie die Verknüpfung verschiedener Verkehrsmittel. Eine solche Verknüpfung wird nun politisch zum Thema. Am Donnerstag will Verkehrsstadträtin Elke Kahr (KPÖ) im Kontrollgremium der Graz Linien einbringen, dass man auf der Linie 60 künftig Fahrräder mitnehmen können soll. „Einen Testlauf“, nennt es Kahr, der kaum etwas kosten würde.