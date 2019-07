Facebook

Brennendes Auto auf der Südautobahn © Stefanie Müller

Auf der Südautobahn kurz vor der Abfahrt Graz-Ost - in Fahrtrichtung Klagenfurt - geriet Sonntagnachmittag ein Auto in Brand. Der Lenker blieb am Pannenstreifen stehen, alle drei Insassen aus Slowenien konnten sich in Sicherheit bringen, sie blieben unverletzt.