Winnie wird vom Mobilvet-Team durchgecheckt © Ballguide/Christoph Hütter

Winnie ist mäßig begeistert. Ihr Besitzer hat eine Schwellung am Unterkiefer der rot getigerten Katze entdeckt, nun ist Tierarzt Stefan Moser am Zug. Auf dem mitgebrachten Ordinationstisch wird die achteinhalb Jahre alte Mieze in der Wohnung ihres Herrchens durchgecheckt. Abhören, Ohren, Maulhöhle und Zähne kontrollieren, Fieber messen, Bauch abtasten – mit sicherem Griff sorgt Assistentin Victoria Zsifkovits dafür, dass Winnie alle Untersuchungen über sich ergehen lässt. Nach ein paar Minuten darf sich der Stubentiger trollen. Ihr Besitzer kann aufatmen, schon in wenigen Tagen wird die Schwellung der Lymphknoten zurückgehen und Winnie wieder gesund sein.