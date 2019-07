18.000 Besucher feierten am Samstag ab 13 Uhr beim ersten Electric-Nation-Festival am Grazer Messegelände. Neben Begeisterung bei den Besuchern berichtet der Bezirksvorsteher von Jakomini von massiven Anrainerbeschwerden.

Electric Nation: Für die einen eine tolle Party, für die anderen ein Ärgernis © Christoph Hütter/Ballguide

Es war eine sensationelle Party unter freiem Himmel, die 18.000 Besucher in ihren Bann zog: Die Premiere des Electric Nation Festivals in Graz, die am Samstag am Messegelände stattfand. Ab 13 Uhr heizten KSHMR, Don Diablo, Armin van Buuren und Vini Vici den Gästen ein.