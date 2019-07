Facebook

Die Chainsmokers bei einem Auftritt in Las Vegas 2017 © Chris Pizzello/Invision/AP

Ok, die ganz wilden Zeiten sind vorbei, als sich DJ-Stars lebende Tiere in ihre Garderoben orderten – oder „zwei 18-jährige Mädchen, die ‚Hua’ schreien, wenn der Star die Garderobe betritt“ (!). Aber: Auch für die morgige Premiere von Electric Nation Graz wurde allerhand Kurioses bestellt. Darunter ist Kuscheliges (ein Stoffpinguin!), aber auch Kulinarisches: Den Chainsmokers stellt das Catering um Toni Legenstein backstage einen Würstelstand auf, weil sie Käsekrainer schmausen wollen. Ob es da auch eine Armin-van-Buuren-Wurst gibt? Mal abwarten! ;) Das New Yorker Duo jedenfalls tritt schon am Nachmittag auf, dann geht es per Privatjet nach Norddeutschland, wo sie als „Airbeat One“- Headliner gebucht sind.