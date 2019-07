Baustellen-Blog Hauptplatz: Einbau der neuen Weiche erledigt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Neue Weiche an der Ecke Hauptplatz/Murgasse © Gerald Zaczek-Pichler

18. Juli: Neue Weiche am Hauptplatz eingebaut

Ein kniffliger Arbeitsschritt auf der Großbaustelle am Grazer Hauptplatz ist erledigt: Das Verlegen der Weiche, die dafür sorgen wird, dass die Straßenbahnen in Zukunft in Richtung Murgasse oder in Richtung Andritz weiterfahren können.