Jugendleiter Franz Stadler"Es ist unbegreiflich, wie in Graz alles zubetoniert wird"

Der Gebietsjugendleiter des Steirischen Fußballverbandes, Franz Stradner, übt heftige Kritik an der Grazer Baupolitik.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Franz Stradner sorgt sich um zu wenig Bewegungsraum für die Jugendlichen in Graz © Robert Preis

Herr Stradner, Sie haben den Ort für dieses Gespräch gewählt. Wir sind im Augarten. Warum?

Franz Stradner: Weil er symbolisch dafür steht, was in Graz passiert: Es ist unbegreiflich, wie bei uns alles zubetoniert wird. Immer weniger Grün, immer mehr Beton. Was wir den Kindern damit antun, ist, dass sie kein Ventil mehr haben, sie können sich nirgendwo mehr gehen lassen, sich ausleben.