Graz - St. Peter"Zu hässlich": Bezirksrat will Radabstellplatz entfernen lassen

Ein Radabstellplatz erhitzt die Gemüter im Bezirksrat von St. Peter. Per Antrag an die Stadt Graz soll dieser entfernt und durch eine Sitzbank ersetzt werden. Einstimmig war dieser Beschluss nicht.

Schandfleck oder nicht? Darüber herrscht in St. Peter Uneinigkeit © KK

Während Radfahrer in Graz oft fehlende oder zu wenig Radabstellmöglichkeiten beklagen, wird ein solcher in Sankt Peter als Problem wahrgenommen. Ins Rollen kam die Sache mit einem Beschluss in der Bezirksratsitzung im Juni: Der Fahrradabstellplatz an der Sankt Peter Hauptstraße - Ecke Petersbergenstraße soll aufgelassen werden. Stattdessen soll eine Sitzbank und Blumentröge kommen. An dem im Bezirksrat St. Peter von ÖVP und KPÖ beschlossenen Antrag stoßen sich die Grünen.