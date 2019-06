Facebook

© Juergen Fuchs

Kurios: Eine Mutter ist Mindestsicherungsbezieherin – und bekommt die „SozialCard Mobilität“ in Graz um 50 Euro – aber ihre Tochter muss den Vollpreis für ein Jahresticket zahlen.

Das Kind wurde im September sechs Jahre alt, ist daher erst jetzt im Herbst schulpflichtig. Das Schüler-Top-Ticket kann also noch nicht bezogen werden. Und die Ermäßigung über den Steirischen Familienpass fällt weg, weil die Mutter die Sozialcard besitzt. In diesem Fall würde das Kind bis zum 15. Lebensjahr kostenlos mitfahren. Bis zum 6. Lebensjahr fahren Kinder in Begleitung ohnehin gratis.