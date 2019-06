Kleine Zeitung +

TU Graz Der perfekte Klang: Neue Werkstatt für Musikbegeisterte

Nie wieder Probleme beim Aufnehmen: Grazer Studenten legten selbst Hand an und schufen eine Multimedia-Klangwerkstatt bei der TU. Wer sich an die Benimmregeln hält, kann jetzt auch mitten in der Nacht an seinen Musikprojekten feilen.