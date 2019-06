Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Danke für die Treue steht auf dem Schild © Rieger

Die Geschäftsflächen stehen leer. "Sehr geehrte Kunden, unsere Filiale ist ab dem 17. Juni geschlossen. Wir danken Ihnen für Ihre Treue. Ihr Charles Vögele Team", steht auf dem Plakat, das an der Scheibe klebt. In der Murgasse 5 wurde man, wie in 57 anderen Standorten Österreichs, erst kürzlich von der bevorstehenden Schließung informiert. Heute ist es in Graz soweit, das Geschäft schließt offiziell.