"So fantastisch ist Graz": Mit einem Facebook-Eintrag verbeugen sich Fanta 4 buchstäblich vor der Murmetropole. Was nach dem Konzert passiert ist.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Graz war lässig: Das gaben die Fanta 4 Stadthallen-Marketingchef Strimitzer schriftlich © MCG

Auf dem Foto, das die Gruppe noch zu nächtlicher Stunde auf Facebook gepostet hat, verbeugen sich Fanta 4 Samstagabend in gleißendem Licht vor den 8000 Gästen in der Grazer Stadthalle - und mit diesem Schnappschuss auch buchstäblich vor ihren Fans in der Murmetropole.