Mit dem Testlauf von Uber rücken die Mobilitätsapps wieder in den Mittelpunkt: was Uber, Taxi.eu & Co. können.

Beim Match in Graz rücken Handy-Apps in den Mittelpunkt © APA/AFP/STR, FUCHS

Denkt man an Taxi, denkt man in der Regel an das Telefon und an Rufnummern wie 878, 2801 oder 889. Mit dem Testlauf des US-amerikanischen Fahrdienstleisters Uber, der vor Kurzem in Graz gestartet ist, rückt wieder die modernere Variante in den Fokus: das Bestellen und Bezahlen via Smartphone und App.