Im Vorjahr rückte noch die Feuerwehr aus, heuer soll ein echtes Sprühnebel-System die Grazer bakühlen © Juergen Fuchs

Klimawandelanpassungsstrategie heißt das sperrige Stück, das der Gemeinderat im Vorjahr einstimmig beschlossen hat. Die aktuelle Hitze führt die Dringlichkeit der Sache wieder vor Augen. Die Kurzform, um der Hitze zu trotzen: mehr Grün, mehr Wasser, weniger Autoverkehr in der Stadt. Am Papier für jeden einsichtig, in der Praxis oft kompliziert - wie am Ortweinplatz ersichtlich.