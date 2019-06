Facebook

Monika Grossmann hofft weiterhin auf Unterstützung © KLZ/Hassler

Am Anfang des Videos, in dem Monika Grossmann direkt in die Kamera spricht, meint sie: "Die Situation ist momentan einfach furchtbar" - um am Ende noch hinzuzufügen: "Bitte helft uns, damit wir auch weiter unsere Arbeit machen können." Und allem Anschein nach wollen viele in und außerhalb von Graz Grossmann und ihren Verein "Kleine Wildtiere in großer Not" dabei unterstützen: Denn mit Stand 10. Juni um 12 Uhr wurden bei dem laufenden Online-Spendenaufruf schon exakt 15.938 Euro gesammelt.